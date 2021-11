Salerno, malore fatale in strada: uomo si accascia e muore Inutili i soccorsi

Malore fatale in strada questa mattina a Salerno. Un uomo che stava camminando in via Margotta improvvisamente si è sentito male accasciandosi a terra in strada. Il malcapitato è stato soccorso sul posto ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. E' deceduto sul colpo.