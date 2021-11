Tentata rapina al supermercato Etè di Pastena, ferito il direttore E' stato colpito con il calcio della pistola da un bandito poi fuggito via

Momenti di paura nella serata di ieri nel popoloso quartiere di Pastena, a Salerno. Preso di mira da un malvivente il supermercato Etè di via Madonna di Fatima. Un uomo a volto coperto e armato di pistola, intorno alle 20, si è recato nell'esercizio commerciale chiedendo gli fosse consegnato il denaro contenuto nelle casse.

Ne è nata una colluttazione con il direttore del supermercato che non ha consegnato il denaro, ha reagito ed è stato colpito dal bandito con il calcio della pistola. Ha riportato una ferita alla testa. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Il ladro è poi scappato in strada senza portare via niente. Intanto è caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi e per raccogliere le testimonianze di chi era presente.

Toccherà a loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare il colpevole. Il direttore del market, sotto choc, è stato invece soccorso da personale della Croce Bianca.