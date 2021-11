Maltempo nel Salernitano: cede un tratto di strada a Scala Venti interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutta la provincia

L'ondata di maltempo che sta imperversando sulla regione Campania non ha risparmiato la provincia di Salerno. Non a caso, proprio in considerazione dell'allerta emanata dalla Protezione Civile, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. Tra ieri sera e stamattina i vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato circa 20 interventi per caduta di alberi sulla sede stradale, allagamenti e distacco d'intonaco.

A Scala, invece, si è verificata una frana, come segnalato dal Comune attraverso i suoi canali social. «Si segnala il cedimento di un tratto di via Traglio, per la quale è stato disposto il divieto di transito. Si segnala uno smottamento in località Seggio Santa Caterina che si sta già provvedendo a rimuovere. Si raccomanda di prestare attenzione durante gli spostamenti, viste le condizioni meteo avverse».