Droga e cellulari introdotti nel carcere di Salerno con un drone Il sequestro è stato effettuato dalla Penitenziaria nell'area esterna

Un nuovo sequestro di droga e di telefoni cellulari è stato effettuato in un'area del carcere di Salerno. Le apparecchiature elettroniche e la sostanza stupefacente, secondo gli investigatori, sarebbe stato introdotto all'interno della casa circondariale attraverso un drone. Un sistema che, negli ultimi tempi, è stato utilizzato spesso anche in altre carceri, per bypassare i controlli e riuscire a far arrivare a destinazione la droga o i cellulari.

A denunciare l'episodio avvenuto oggi a Salerno è stato il segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Emilio Fattorello. «Oggi, in una area esterna del carcere di Salerno è stato trovato un involucro contenente altri 10 cellulari e sostanza stupefacente». Nelle scorse ore, inoltre, sempre all'interno del carcere di Fuorni, si è verificato un altro episodio: un detenuto ha ingoiato una confezione di sostanza stupefacente che, come è emerso dalla Tac, è rimasta incastrata nell'esofago.

Altri sequestri di droga e cellulari in queste ore son o stati effettuati sia nel carcere di Avellino che in quello di Carinola, in provincia di Caserta.