Beccati con hashish e una pistola a salve: denunciati due giovani a Salerno Il bilancio dei controlli: multate 5 persone senza green pass

Movida, aumentano i controlli interforze. Nel centro storico di Salerno beccati due uomini con droga e una pistola a salve: denunciati.

Salernitano al setaccio per verificare anche il rispetto delle normative anticovid e green passi. Sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine i luoghi in cui si concentra abitualmente la Movida. Nei giorni scorsi sono aumentate anche le misure di prevenzione imposte dal protocollo anticovid, a causa dell’aumento dei

contagi. In totale sono state controllate 6073 persone, 3273 veicoli e 965 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche 5 persone sono state sanzionate per mancato possesso green pass, elevate anche 18 contestazioni al codice della strada.

Nel corso delle verifiche in pieno centro a Salerno, a Largo Campo, gli agenti della Sezione Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno fermato due giovani. I due hanno tentato di eludere gli agenti, ma sono stati bloccati in via Roma.

Uno dei due è stato trovatp in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, mentre l'altro, di origine polacca, aveva indosso 107 grammi di hashish. Nell'auto dei due uomini, poi, è stato trovato un astuccio con 45 cartucce della pistola sequestrata.

Il 20enne salernitano M.R.A e il 19enne polacco B.A.L, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.