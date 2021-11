Salerno: finisce con l'auto sulle scale del centro commerciale Rocambolesco incidente stradale ieri sera a Fratte

Rocambolesco incidente stradale nella serata di ieri intorno alle 21, presso il Centro Commerciale Le Cotoniere, a Fratte. Un auto, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo sbandando e finendo sulle scale del centro commerciale. Sul posto intervenuti i vigili urbani di Salerno e un'ambulanza del 118. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze nel sinistro, solo tanta paura, distrutta invece la vettura a causa del forte impatto. La strada è spesso teatro di incidenti stradali, proprio nello stesso punto perse la vita un 17enne che era abordo del suo motorino.