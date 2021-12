Precipita in un burrone nei pressi del casino di Sant'Isidoro: grave un uomo In azione il soccorso alpino e speleologico della Campania

Paura nella notte per un uomo precipitato in un burrone nei pressi del casino di Sant'Isidoro. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto su richiesta dei Carabinieri di Salerno per recuperare il malcapitato che sembra sia scivolato mentre cercava di attraversare un burrone al di sotto del ponte autostradale procurandosi un importante trauma agli arti inferiori.

Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco che hanno battuto la zona per provare a rintracciare l’uomo. L’allarme è stato inviato anche al 118 e al CNSAS, ed i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono recati sul posto. A tarda notte, grazie anche all’ausilio dell’associazione Gi.Vi. di Battipaglia, l’uomo è stato individuato in un posto impervio, in gravi condizioni.

I sanitari ed i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania lo hanno raggiunto e stabilizzato, dopodichè lo hanno imbarellato e trasportato a spalla fino alla strada accessibile all'ambulanza, utilizzando una barella portantina