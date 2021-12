VIDEO | Fiume d'acqua davanti scuola, studenti improvvisano passerella Costretti a "guadare" la strada per entrare in classe

Studenti costretti ad utilizzare una passerella di fortuna per guadare un fiume d’acqua davanti scuola. Sono scene surreali quelle che arrivano da Salerno: a registrarle, gli alunni dell’istituto superiore “Focaccia”. Il maltempo e le forti piogge di queste ore hanno provocato allagamenti all’ingresso. Per entrare e uscire dall’edificio, dunque, ragazze e ragazzi hanno dovuto improvvisare un attraversamento di fortuna per guadare la strada.

Per gli studenti si tratta dell’ennesimo episodio di abbandono della scuola, sita alla periferia di Salerno. E si sono detti pronti a nuove forme di protesta e mobilitazione per chiedere l’intervento delle istituzioni.