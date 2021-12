I Nas allo stadio Arechi: 8 lavoratori in nero e col reddito di cittadinanza Proseguono le indagini dei carabinieri dopo il blitz all'impianto sportivo di Salerno

Lo scorso 21 novembre i carabinieri avevano avviato verifiche mirate presso i bar e i punti ristoro dello stadio, nel corso delle quali erano state riscontrate una serie di irregolarità. Tra le contestazioni la presenza di ben 40 lavoratori in nero sui 41 in servizio, oltre ad una serie di gravi carenze igienico sanitarie nei locali di somministrazione di alimenti e bevande.

Provvedimenti che avevano portato a multe per circqa 150mila euro nei confronti della società. Le verifiche, però, come annunciato dal comandante provinciale dell'Arma Gianluca Trombetti, non si sono fermate e si sono estese anche al reddito di cittadinanza.

Scartabellando tra gli incartamenti, è emerso come dei 41 lavoratori in servizio, 8 percepissero indebitamente anche il bonus. Il Nucleo ispettorato del lavoro ha dunque provveduto a comunicare l'esito degli accertamenti all'Inps, che provvederà alla revoca del beneficio.