Ruba nei negozi della zona orientale di Salerno: arrestato 38enne I poliziotti della sezione Volanti in azione in Via San Leonardo

Un 38enne di Salerno è stato arrestato dalla polizia per furto. Gli agenti lo hanno sorpreso in possesso di merce varia, appena rubata in vari esercizi commerciali della zona orientale.

In azione gli agenti della sezione Volanti che, durante i normali servizi di controllo del territorio, ha notato che l'uomo alla vista degli agenti ha provato a nascondere qualcosa all'interno del giubbino per poi allontarsi ed evitare il controllo.

Fermato dai poliziotti nei pressi di Via San Leonardo, è risultato in possesso di vari oggetti sottratti in diverse attività commerciali della zona: per il 38enne sono stati disposti i domiciliari.