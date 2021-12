Super green pass: primi controlli e multe anche a Salerno Polizia e carabinieri a vigilare sul possesso della certificazione verde rafforzata

Primi controlli e multe anche a Salerno dopo l'entrata in vigore del super green pass, necessario per accedere in palestre, eventi sportivi, feste, discoteche, stadi, alberghi, sedere in bar e ristoranti. Certificazione verde obbligatoria anche per prendere i mezzi pubblici e i treni regionali e interregionali. Controlli a campione anche nel capoluogo. Al capolinea dei bus in via Vinciprova in azione gli uomini della polizia, presenti anche alla stazione. Sul territorio verifiche anche da parte dei carabinieri.

Sono fioccate già le prime multe in città di persone sorprese a prendere i mezzi pubblici senza essere in possesso del green pass. Le sanzioni vanno dalle 400 alle mille euro. E' previsto anche il rafforzamento del sistema dei controlli, con dispositivo messo a punto a livello locale dai prefetti, sentiti i Comitato provinciale ordine e sicurezza. Una circolare del Viminale ha tracciato le linee. I controlli sui mezzi pubblici per evitare possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico e andranno potenziati anche nelle zone della movida.