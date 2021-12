Incidente tra camion e auto: ferito un uomo E' stato estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco

Momenti di paura per un incidente stradale che ha visti coinvolti un camion, guidato da un ragazzo di Teggiano, che è finito, per cause ancora da accertare, contro una Volkswagen Passat condotta da un uomo di Battipaglia. Quest'ultimo è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco per estrarre il ferito e condurlo in ospedale a Polla. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.