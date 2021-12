Scontro auto-scooter, paura e traffico in tilt a Salerno Per fortuna non ci sono stati gravi conseguenze

Momenti di paura e traffico in tilt questa mattina a Salerno, lungo la centralissima Via Roma. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'automobile ed uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato a terra: per fortuna, però, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Disagi pesanti, invece, per la circolazione che ha subìto inevitabili blocchi e rallentamenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, per eseguire i rilievi del sinistro. Ma, nell'attesa di ultimare le operazioni, non sono stati pochi i problemi riscontrati dagli automobilisti in transito.