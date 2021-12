Controlli anti-Covid, blitz dei carabinieri a Salerno: multe per 4mila euro Attività per reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno

Controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno per il rispetto delle ordinanze restrittive anti-Covid-19 emanate dal Governo. Nei vari quartieri della città e nelle fasce costiere, i militari del Comando Provinciale d'intesa con quelli del nucleo per la Tutela del Lavoro, hanno controllato numerosi esercizi pubblici ed elevato sanzioni per violazioni delle norme sulle posizioni lavorative dei dipendenti nonché violazioni delle vigenti misure anti-Covid.

Nel corso dei controlli sono state elevante sanzioni per un importo di 4.000 euro con relativo provvedimento di sospensione dell’attività. Il servizio è stato predisposto allo scopo di prevenire e reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno nella zona in cui si concentrano i locali di ristorazione e di somministrazione di bevande, al duplice fine di assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio epidemiologico.