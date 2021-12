Controlli Luci d'Artista: anche guardia nazionale ambientale in prima linea D'Acunto:"Presenti a tutte le iniziative di spessore della nostra regione e non solo"

Sicurezza a Salerno: anche la guardia nazionale ambientale in servizio per la kermesse Luci d'Artista. Sono partiti i controlli nella città di Salerno della Guardia nazionale ambientale che ha preso parte ai servizi di ordine e sicurezza nella città. “Diamo il nostro contributo e ausilio a chi è preposto all’ordine pubblico e sono orgoglioso che la guardia nazionale ambientale è ormai presente a tutte le iniziative di spessore della nostra regione e non solo“ ha commentato il Dott Antonio D’Acunto Dirigente interregionale centro sud.