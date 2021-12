Blitz dei Nas nelle discoteche di Salerno, scattano le multe Sanzioni per 2mila euro, controllate 250 persone

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas di Salerno per il rispetto della normativa Covid. I militari guidati dal colonnello Rosario Basile hanno passato al setaccio alcune discoteche di Salerno e Avellino.

Tre i locali controllati, di cui uno nel capoluogo irpino e gli altri due nella città d'Arechi: complessivamente sono state identificate 250 persone. Multe invece per 2mila euro nei confronti degli imprenditori.

Le sanzioni sono scattate per inosservanza dell'obbligo della mascherina e per altre violazioni. Durante la movida sono inoltre scattate altre 3 contravvenzioni in un ristorante con due clienti sorpresi ai tavolo senza green pass. Multa per loro e per il titolare dell'attività, che dovrà rispondere di omesso controllo.