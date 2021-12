"Hanno rubato nel mio negozio, ormai Salerno è diventata terra di nessuno" La denuncia di Rocco Casola: furto per 7mila euro, portati via attrezzi lavoro e persino le monete

Le immagini di videosorveglianza li hanno ripresi mentre facevano irruzione all'interno del negozio, arraffando tutto quello che potevano: confezioni di shampoo, forbici, piastre per capelli e persino le monete nel registratore di cassa.

Commercianti di nuovo nel mirino a Salerno: il colpo è stato messo a segno ai danni di Rocco Casola, noto parrucchiere del centro città. Il danno stimato è di circa 7mila euro.

"Ormai come attività commerciali ci sentiamo abbandonate, qui è diventata terra di nessuno", l'amarezza dell'imprenditore che ha dovuto assistere impotente alla scena ripresa dal sistema di videosorveglianza.

"Quando sono arrivato, i malviventi erano appena usciti. Ho provato ad inseguirli ma senza riuscire a raggiungerli", ha detto Casola. "Ma mi amareggia pensare che i carabinieri sono arrivati 20 minuti dopo di me, spiegandomi che in tutta la città a quell'ora erano operative solo due pattuglie. Davvero non capisco come sia possibile in una città come Salerno", il disappunto del titolare dell'attività commerciale.

Intanto, la denuncia è stata presentata e le indagini sono in corso: si spera, dall'analisi dei filmati del salone di bellezza e della zona, di riuscire a risalire all'identità dei banditi.