Cilento, camion a fuoco: in salvo l'autista che lancia l'allarme L'uomo ha allertato i vigili del fuoco

Paura questa mattina sulla Cilentana. Per cause ancora non chiare un camion in transito ha preso fuoco tra gli svincoli di Vallo della Lucania e Castelnuovo Cilento. Il mezzo viaggiava in direzione Sud. L'uomo alla guida fortunatamente si è reso conto di quanto stava accadendo ed è riuscito a fermare il mezzo e contattare i vigili del fuoco. I caschi rossi di Vallo della Lucania sono immediatamente intervenuti e hanno messo in sicurezza l'area. Nessuna conseguenza per l'autista solo una grande paura.