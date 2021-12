Salerno, colpo nella notte all'Asl: ladri in azione nella sede di Via Nizza A lanciare l'allarme sono stati i dipendenti: indaga la polizia

Banditi in azione nella notte presso la sede centrale dell’Asl di Salerno. Stando ad una prima stima dei danni, sarebbero stati portati via due computer e altre attrezzature informatiche degli uffici di Via Nizza.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile: dalle verifiche della polizia pare che i malviventi si siano introdotti all’interno dopo aver forzato una finestra laterale, nei locali che tempo fa ospitavano la mensa universitaria. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza della zona.