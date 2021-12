Latitante dopo la condanna a 9 anni, arrestato dai baschi verdi della finanza Tradito dalla guida spericolata in centro: il 51enne inseguito fino a Castellammare

Era destinatario di una condanna definitiva ad oltre 9 anni di carcere, ma si era reso irreperibile. Durante un normale servizio di controllo del territorio, però, è stato intercettato dalla guardia di finanza di Salerno. Le fiamme gialle hanno arrestato un pregiudicato di Gragnano: l'uomo era alla guida di una Renault Clio (risultata intestata ad una società di noleggio) ed è stato notato per la guida spericolata in città.

Dopo un breve inseguimento, i baschi verdi lo hanno fermato nei pressi del casello autostradale di Castellammare di Stabia: il 51enne era stato condannato in via definitiva dalla Corte d'appello di Trieste a 9 anni e 5 mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui fallimenti e calunnia.

Il 51enne gragnanese è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale, dove sconterà la pena.