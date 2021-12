Ventottenne va al pronto soccorso, lo dimettono e muore Tragedia a Salerno, la famiglia sporge denuncia, sequestrata la salma

E' morto a soli 28 anni Pierpaolo Barbato, la zia Annamaria è la storica dirigente del settore affari generali del Comune di Salerno, il papà è un commercialista molto noto in città. Il ragazzo si è spento intorno alla mezzanotte di martedì 20 dicembre, pare che a stroncarlo sia stato un problema cardiaco. Il 28enne, quando si è sentito male era al lavoro, in un albergo che gestisce con il fratello. All'arrivo dei soccorsi del 118 per lui non c'era già più nulla da fare.

La disperazione dei familiari è stata acuita dal fatto che Pierpaolo martedì si fosse recato al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi D'Aragona perché non si sentiva bene. Dopo alcuni accertamenti è stato però dimesso, rassicurato sulle sue condizioni di salute. La famiglia del 28enne ora vuole vederci chiaro e ha sporto denuncia. La salma, posta sotto sequestro, si trova in obitorio dove resterà fino all'autopsia che potrà fornire dettagli importanti per capire cosa sia successo al giovane. Una tragedia che ha gettato un velo di tristezza in città. Struggente il saluto della fidanzata “Non si spiega il dolore immenso che mi hai lasciato. Ho dovuto dire addio all'amore della mia vita, il primo e l'unico e lo sarai per sempre, stammi vicina” ha scritto la giovane.