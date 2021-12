Rapina a mano armata nella Farmacia Comunale di Mariconda Minacciate con una pistola due dipendenti, rinchiuse in una stanza

Paura ieri sera intorno alle 19 nel quartiere di Mariconda a Salerno, per un rapina messa a segno nella Farmacia Comunale. Un uomo armato di pistola si è introdotto nella struttura e ha chiuso le due dipendenti presenti in uno stanzino, minacciandole con l'arma. Dopo aver rubato quanto ha potuto è fuggito via, pare che all'esterno lo attendesse un complice. Al momento del colpo non c'erano invece clienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Ascoltate le farmaciste, toccherà ora ai militari individuare i malviventi. Il bottino è stato quantificato su mille euro circa.