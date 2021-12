Salerno, anziano solo in casa e invalido chiede aiuto ai finanzieri Casa allagata, provvidenziale l'intervento dei Baschi verdi che poi donano cibo e medicine

Ha telefonato al 117 della guardia di finanza durante i giorni di festa, ma non per segnalare (come di solito avviene) torti o abusi fiscali, ma per chiedere aiuto. Un anziano, residente al quartiere Carmine di Salerno, aveva bisogno di supporto per risolvere un'emergenza domestica.

Solo e invalido, si è ritrovato con la casa completamente allagata per una perdita d'acqua dalla caldaia. I militari dei Baschi verdi si sono recati sul posto, fornendo assistenza e supporto.

Non solo. Dopo aver allertato e atteso l'intervento di un idraulico, le fiamme gialle si sono rese protagoniste di un gesto di concreta solidarietà acquistando a proprie spese generi alimentari e medicinali. Dopo aver atteso l'intervento dell'idraulico, i finanzieri sono andati via ma con l'impegno di tornare a casa dell'anziano per un po' di compagnia

"Un gesto, questo, di straordinaria umanità, che dimostra ancora una volta come la Guardia di finanza sia sempre vicino ai cittadini e che evidenzia sempre di più il grande senso di solidarietà che anima il Corpo nei servizi istituzionali che quotidianamente svolge per la comunità", hanno sottolineato dal comando provinciale di Salerno.