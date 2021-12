Sapri: non si hanno sue notizie da giorni, 64enne trovato morto in casa A dare l'allarme un amico, l'uomo viveva da solo

E' stato trovato morto in casa dai carabinieri. Dolore a Sapri per un 64enne rinvenuto senza vita dai militari nella serata di ieri, in un'abitazione in una traversa di via Kennedy.

L'uomo viveva solo e da almeno una settimana non si avevano sue notizie. Un amico, dopo l'ennesima telefonata a vuoto, ha allertato le forze dell'ordine. Sono così intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino che, dopo aver forzato una finestra dell’appartamento, hanno trovato il corpo ormai senza vita del 64enne in avanzato stato di decomposizione. L'uomo sarebbe morto per cause naturali.