Botti, 3 feriti nel Salernitano: uomo perde occhio, bimbo di 21 mesi ustionato A Salerno fiamme in un appartamento di via Cassese. Danni in altre zone della città

È di tre persone il bilancio dei feriti in provincia di Salerno per l’esplosione di botti nella notte di Capodanno. Uno in più rispetto allo scorso anno anche se nel bollettino figura anche un incidente avvenuto in provincia di Napoli ma gestito negli ospedali della provincia di Salerno. Un uomo originario di Carbonara di Nola ha perso un occhio per l’esplosione di un petardo ed è stato trasportato prima nell’ospedale di Sarno e poi trasferito in quello di Nocera Inferiore dove è stato ricoverato. Sempre a Sarno sono state soccorse le altre due persone rimaste ferite nella notte di Capodanno: un giovane ha riportato una prognosi di dieci giorni per le ustioni dovute all’esplosione di un petardo; un bimbo di 21 mesi ha riportato una lieve ustione (prognosi di 7 giorni) a causa di una stellina di Natale.

I botti, però, hanno provocato anche qualche danno: a Salerno in via Cassese si è verificato un incendio in un appartamento di via Cassese. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate da residui di fuochi che avrebbero raggiunto una tenda. Sempre a Salerno, In via Valerio Laspro, l’esplosione di un petardo ha danneggiato cinque veicoli mentre in via Capone è stato danneggiato un portone.