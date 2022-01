Comune di Salerno: distrutte vetrate dei portici di Palazzo di Città Il sindaco: "Condanniamo questo ennesimo atto vandalico ai danni di un bene pubblico"

Durante la notte sono state distrutte le vetrate dei portici di Palazzo di Città a Salerno e del Teatro Augusteo. Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per individuare i responsabili di questo grave gesto. "Condanniamo fermamente questo ennesimo grave atto vandalico perpetrato ai danni di un bene pubblico. L'area è stata recintata per consentire le operzioni di pulizia e messa in sicurezza" la parole del sindaco Vincenzo Napoli.