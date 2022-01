Tragedia in carcere a Salerno: detenuto 29enne si toglie la vita La denuncia del Sappe: «I problemi sociali e umani permangono nei penitenziari»

Nella notte di Capodanno un detenuto 29enne di origini albanese si è tolto la vita nel carcere di Salerno. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte: il giovane (con posizione giuridica di definitivo, per reati comuni, con fine pena al 2023), come ricostruito dal segretario nazionale per la Campania del Sappe, Emilio Fattorello, era da solo in cella e ciò ha facilitato il compimento dell'insano gesto. «L’ennesimo suicidio di un detenuto in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari», evidenzia Donato Capece, segretario generale del Sappe.«Si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 23mila tentati suicidi ed impedito che quasi 175mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze». Proprio nei giorni scorsi, il Sappe aveva preannunciato una mobilitazione sotto l’ufficio del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia per denunciare la grave situazione delle carceri e le endemiche criticità del corpo.