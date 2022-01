Incidente in autostrada: la vettura si ribalta, muore 32enne Lo schianto sul raccordo Sicignano Potenza in direzione Salerno

Tragedia sul Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza, al km 33 tra Tito e Picerno, in direzione Salerno. A perdere la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 un 32enne originario di Potenza.

Il giovane era alla guida di una Dacia alimentata a GPL e – per cause ancora non chiare – ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata più volte finendo poi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento un principio d’incendio in atto. Gli operatori del 118 sopraggiunti hanno solo potuto accertare il decesso.