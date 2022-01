Trovato con droga e una pistola: arrestato dai carabinieri un 16enne Il ragazzino era in compagnia di un coetaneo, sono stati fermati a bordo di un motorino a Pastena

Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri a Salerno. In azione militari della sezione radiomobile e del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno. Il giovanissimo era in scooter con un altro ragazzo, sono stati notati mentre percorrevano a bordo di un motorino una strada periferica del quartiere di Pastena. I carabinieri li hanno così fermati per un controllo ordinario.

Il 16enne sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e della chiave di un locale cantina situato a breve distanza dal luogo del fermo. Dopo una perquisizione nel locale i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola perfettamente funzionante (calibro 6.35) con matricola abrasa e dotata di un caricatore con cinque proiettili, 35 grammi di marijuana e 175 di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato portato dai militari nel Centro di Prima Accoglienza di Salerno. Sono intanto in corso verifiche da parte dei militari per accertare un eventuale coinvolgimento in attività illegali dell'altro minorenne che era i compagnia del 16enne.