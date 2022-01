Cadavere trovato in un terreno: si teme possa essere l'uomo scomparso un mese fa Gli investigatori non escludono che possa trattarsi del 51enne Giuseppe Gaudiano

Un cadavere rinvenuto in un uliveto, lungo la Provinciale 11, nel territorio di Albanella. Macabra scoperta oggi pomeriggio ad Albanella: a lanciare l'allarme sarebbe stato un uomo del posto, che ha notato il corpo riverso a testa in giù.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione di Matinella, oltre ai medici del 118. Il corpo era già in stato di decomposizione.

Notizie ufficiali non ce ne sono, ma il sospetto degli investigatori è che possa trattarsi di Giuseppe Gaudiano, l'uomo di 51 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 12 dicembre. Al lavoro anche gli specialisti della scientifica ed il medico legale su disposizione della procura di Salerno.

In queste settimane si sono moltiplicati gli appelli dei familiari a dare una mano per rintracciarlo: la sorella, residente in Scozia, si era rivolta anche alla popolare trasmissione "Chi l'ha visto".