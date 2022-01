Evade alla fine di un permesso premio natalizio: arrestato 48enne L'uomo si era nascosto a casa della sorella a Giffoni. E' stato portato a Poggioreale

I carabinieri di Giffoni Valle Piana hanno arrestato questa mattina un 48enne originario di Eboli, per il reato di evasione. L'uomo, con diversi precedenti penali, sta scontando una pena presso il carcere di Ferrara per reati commessi a Bologna, la fine della pena è prevista per il dicembre 2024. Aveva ricevuto un permesso premio di 10 giorni per recarsi a Eboli dove si trovano i familiari. Allo scadere dei 10 giorni il 48enne non è però rientrato in carcere e si sarebbe andato a nascondere in un appartamento a Giffoni Valle Piana, di proprietà della sorella. I carabinieri lo hanno individuato e lo hanno arrestato. E' stato riportato in carcere a Poggioreale.