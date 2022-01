Poliziotti aggrediti in pieno centro a Salerno: arrestato 37enne E' stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità

Aggressione ai danni di alcuni poliziotti in pieno centro città a Salerno, in corso Vittorio Emanuele.

Un uomo di 37 anni, A.I. le sue iniziali, secondo quanto riportato dagli agenti, vedendo una Volante della Polizia, ha gratuitamente e senza alcun motivo cominciato ad urlare, offendere, imprecare, minacciare e lanciare ogni tipo di improperio contro i poliziotti in uniforme.

Gli agenti si sono fermati per chiedere spiegazioni allo sconosciuto e per identificarlo. Ma è lì che la situazione è degenerata e l'uomo ha iniziato a sfidare e provocare i poliziotti, offendendoli e minacciandoli in presenza dei tanti passanti.

Non c’è stato nulla da fare. Nonostante l'invito a calmarsi da parte degli operatori di Polizia, l'uomo non ha voluto fornire le proprie generalità e, in un’inspiegabile escalation, dopo l'arrivo di una seconda Volante, s’è scagliato contro i poliziotti, aggredendoli.

Dopo esser stato immobilizzato, è stato portato negli uffici della Questura. A. I. è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed associato al carcere di Fuorni, in attesa di essere processato per direttissima.

Il trentasettenne è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire ai poliziotti le generalità.