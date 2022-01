Salerno: violento scontro frontale tra due auto, feriti i conducenti Sono stati soccorsi dai volontari dell'Humanitas

Violento incidente stradale nel pomeriggio di oggi nella zona industriale di Salerno. A scontrarsi frontalmente due auto, per cause ancora non chiare: una Fiat Panda ed una Smart.

Distrutte le vetture e esplosi gli airbag all’interno degli abitacoli proprio a causa della violenza dell'impatto. Due i feriti soccorsi dai volontari dell'Humanitas.

Il più grave ha riportato la rottura del setto nasale e varie fratture. Sul posto la Polizia stradale e personale di Strade Sicure. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da alcune indiscrezioni trapelate pare che una delle due vetture possa essere stata rubata.