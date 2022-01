Paura in via Ligea a Salerno: si ribalta un grosso tir Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini di Strade Sicure

Momenti di paura nella serata di ieri in via Ligea, a Salerno. Per cause ancora non chiare un tir di grosse dimensioni si è ribaltato, finendo di fianco sulla carreggiata.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini di Strade Sicure. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per riuscire a liberare la strada e a metterla in sicurezza. Illeso il conducente, solo un grande choc per lui. Il tir era diretto alla zona del porto di Salerno dedicata al carico della merce da trasportare.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che, all'altezza della rotatoria, forse per una manovra sbagliata o per la velocità eccessiva, il pesante mezzo si sia ribaltato.