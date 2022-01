Aggredisce l'autista di un bus e colpisce i carabinieri: denunciata 44enne La straniera era in evidente stato di alterazione psicofisica

Venerdì sera i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno denunciato una 44enne di origine polacca, accusata di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e interruzione di pubblico servizio. I militari sono intervenuti in piazza Casalbore dove un autista di pullman aveva richiesto il loro aiuto per l'aggressione da parte di una donna. La straniera, durante le fasi dell’identificazione da parte della pattuglia intervenuta, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe offeso e colpito con anche i carabinieri prima di essere bloccata e portata via. L’autista e i militari non hanno riportato lesioni mentre a carico della donna è stato proposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Salerno oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.