Rissa sul Lungomare di Salerno: il plauso dell'assessore Tringali agli agenti Quattro agenti sono rimasti feriti nel tentativo di sedare una violenta lite tra stranieri

Dopo l'ultimo episodio di violenza avvenuto sul lungomare di Salerno, arriva il plauso agli agenti di polizia intervenuti da parte dell'assessore alla trasparenza, sicurezza, polizia municipale e protezione civile Claudio Tringali.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 di domenica: un gruppo di cittadini stranieri ha prima dato vita a una zuffa, per poi iniziare a lanciare bottiglie di vetro contro i passanti. Prontamente sono intervenute le pattuglie della municipale, e in seguito anche l’esercito. Quattro agenti della Polizia Municipale di Salerno sono rimasti feriti nel tentativo di sedare la rissa e fermare uno dei facinorosi, che è stato poi arrestato.

"In riferimento ai recenti episodi di violenza verificatisi in città, voglio rivolgere il mio personale plauso agli agenti della Polizia Municipale che hanno messo a repentaglio la propria incolumità nello svolgimento del servizio. Questo assessorato ha intenzione di continuare a mettere in campo ogni azione necessaria per sostenere e attrezzare la Polizia Municipale e resta sempre disponibile a dare ascolto e seguito a tutte le segnalazioni", le parole dell'assessore Claudio Tringali.