Ordigno bellico rinvenuto a Sapri, decisa la data per il disinnesco Il piano della Prefettura prevede il disinnesco e il brillamento dell'ordigno agli inizi di marzo

Con ogni probabilità avverrà il prossimo 6 marzo il disinnesco e il brillamento dell’ordigno bellico ritrovato nei giorni scorsi a Sapri. Il piano della Prefettura di Salerno prevede l’evacuazione dei cittadini che abitano nella zona, in località Timpone, il disinnesco della bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale e il successivo brillamento in una cava. L’evacuazione interesserà un’area in un raggio di 500 metri.

Ad eseguire le operazioni sarà il il 21° reggimento del Genio Guastatori dell’Esercito di Caserta. L’ordigno, di 500 libbre, sarà quindi trasportato con un mezzo speciale nella cava, dove sarà fatto esplodere. Con ogni probabilità, la cava individuata si trova ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano.

Possibili ripercussioni potrebbero esserci anche sul traffico stradale e ferroviario durante le operazioni di disinnesco essendo la zona in prossimità della rete ferroviaria e della strada statale 18.