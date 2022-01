Marijuana, cocaina e proiettili in casa: arrestato 29enne di Giffoni Valle Piana Attività dei militari in collaborazione con il nucleo cinofili di Sarno

Un 29enne di Giffoni Valle Piana è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e munizionamento illegale. L'attività è stata effettuata dai carabinieri della locale stazione che, insieme al nucleo cinofili di Sarno, hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione di località Vassi. Grazie al fiuto del cane, i carabinieri hanno rinvenuto 12 grammi di marijuana e 100 grammi di cocaina molto pura che era custodita in una cassaforte. Il giovane, alla richiesta dei militari, si è anche rifiutato di aprirla, costringendo gli uomini dell'Arma ad utilizzare un flex. Nella cassaforte sono stati rinvenuti anche 50 colpi calibro 9 e una quarantina di colpi 357 magnum, entrambi detenuti illegalmente. Il giovane è stato tratto in arresto e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stuopefacenti e munizionamento illegale.