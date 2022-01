Beccata a spacciare nei pressi di Piazza Casalbore: arrestata 27enne a Salerno Trovata in possesso di 11 dosi di cocaina, ne nascondeva altre 26 a casa. Ai domiciliari

Lotta allo spaccio a Salerno. In azione i poliziotti della squadra mobile sezione criminalità diffusa. Gli agenti, nella serata di ieri, hanno colto in flagranza di reato, A.L, 27enne salernitana, già nota alla forze dell'ordine, a spacciare in pieno centro città.

In particolare, la ragazza è stata notata dagli agenti nei pressi di Piazza Casalbore, ed è stata controllata. Le sono state trovate indosso 11 dosi di cocaina, pronte alla vendita. Nel corso della perquisizione domiciliare sono poi state rinvenute, in alcuni nascondigli nell’abitazione, altre 26 dosi di cocaina, oltre un bilancino di precisione utile per il confezionamento della droga.

La 27enne è stata arrestata ed è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.