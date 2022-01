Blitz nei quartieri, Tringali: "Importante tutelare il decoro cittadino" Multati anche 10 furbetti del sacchetto, sequestrata un'area

"L’intervento operato questa notte dal personale della Polizia Locale, della Polizia di Stato e di Salerno Pulita si iscrive in una visione che quest’assessorato ha in ordine ai suoi compiti e allo stato del decoro cittadino” Così l'assessore alla Sicurezza Claudio Tringali ha commentato il blitz notturno che ha stanato 5 persone intente a frugare tra i sacchetti dell'indifferenziato in diversi quartieri cittadini.

“La sicurezza – continua Tringali - non va garantita soltanto con interventi di tipo repressivo, ma anche con azioni mirate alla salvaguardia della civile convivenza e del decoro, beni che vanno tutelati per garantire ai cittadini una vita e una città più confortevole, se non altro per non dover dribblare cumuli di spazzatura appena usciti da casa.

Abbiamo ritenuto, pertanto, di promuovere ed organizzare questa iniziativa ed abbiamo avuto conferma della gravità del problema e del grande disagio che subiscono i cittadini in molte strade invase dai rifiuti nel giorno del conferimento dell’indifferenziato. Si tratta, come è ovvio soltanto, di un primo intervento che vuol essere anche un segnale di incoraggiamento per la città per avviare un processo di risoluzione nella competente sede.

Un mio particolare ringraziamento va a tutti coloro che questa notte hanno operato senza risparmio" ha concluso Tringali.

Alle 03,30 circa le pattuglie della Polizia Municipale si sono recate poi nei pressi della stazione ferroviaria dove diverse persone, alla vista degli agenti, si sono dileguate tra i binari, lasciando buona parte dei rifiuti precedentemente rubati che sono stati recuperati dal personale operante per essere poi conferiti in una discarica.

Inoltre, durante un' attività condotta sotto il coordinamento del Cap. Mario Elia del Nucleo Prevenzione Reati Decoro Urbano e Ambiente e sotto la direzione del Comandante Rosario Battipaglia, gli agenti hanno sequestrato un’area sulla quale si stava per insediare un impianto di nuove tecnologie alimentato a biomassa, in località Case Rosse a Salerno, segnalato da vari cittadini, in coordinamento con la locale Procura della Repubblica.

Sempre ad opera del Nucleo, in questo ultimo periodo, sono state identificate e contravvenzionate dieci persone, individuate anche con l’ausilio delle telecamere, in diverse zone della città, in particolar modo nel centro storico, per violazioni al conferimento dei rifiuti urbani con l’applicazione di sanzioni di 100 euro.