Incidente frontale nella notte a Casal Velino, auto sfonda guard rail Due feriti trasferiti all'ospedale di Vallo della Lucania, ma loro condizioni non sono gravi

Frontale nella notte tra due auto al bivio di Acquavella, nel territorio comunale di Casal Velino. Una delle due autovetture coinvolte ha sfondato il guard rail, andandosi ad adagiare su un terreno sottostante. I due automobilisti, entrambi feriti, sono stati trasferiti presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Uno ha riportato un trauma cranico e un altro una frattura agli arti superiori.

L'incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 20.30. Rilievi del caso affidati ai carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Vallo della Lucania. Tempestivi anche i soccorsi del 118 che hanno poi trasferito i due feriti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, le due auto si sono scontrate frontalmente e una delle due, dopo l'impatto, ha sfondato il parapetto, per poi cadere nel terreno sottostante, fortunatamente non molto al di sotto della sede stradale.