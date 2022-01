Cover per cellulari, borse e mascherine illegali: sequestro della Finanza I controlli delle fiamme gialle di Salerno: nel mirino un negoziante spagnolo e un senegalese

La guardia di finanza di Salerno ha sequestrato oltre 10mila articoli non a norma in un negozio della città: i militari hanno passato al setaccio la merce presente nel locale (gestito da un 33enne spagnolo) in pieno centro.

Gli oggetti in vendita erano sprovvisti di qualsiasi informazione merceologica, compresa quella sull’eventuale presenza di sostanze pericolose per la salute. All’interno del negozio cover ed accessori di telefonia, oltre alle mascherine che non avevano la certificare “CE” di sicurezza. Il negoziante è stato segnalato alla Camera di commercio di Salerno ed ora rischia sanzioni fino a 43mila euro.

Si tratta del secondo sequestro di prodotti illegali messo a segno dalle fiamme gialle in città in poco tempo: qualche giorno fa, infatti, sono stati sequestrati un centinaio di articoli tra borse, portafogli e cinture contraffatte: un senegalese è stato denunciato