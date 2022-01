Rubano un'auto, inseguiti ed arrestati per ricettazione due stranieri In azione i poliziotti della stradale sull'Autostrada A2 del Mediterraneo

Durante una serie di servizi di vigilanza autostradale personale della Polizia di Stato, nella tarda serata del 28 gennaio, ha arrestato per ricettazione due persone straniere.

I malviventi hanno precedenti specifici per furti in abitazioni. In azione i poliziotti della Stradale di Sala Consilina. Gli agenti dopo aver ricevuto la segnalazione della Sala Operativa, si sono posti all’inseguimento dell’auto su cui i due viaggiavano ad alta velocità sull’ Autostrada A/2 del Mediterraneo.

La pattuglia è poi riuscita poi ad intercettare e bloccare i due nella Galleria Castelluccio, a Sicignano degli Alburni. La vettura su cui viaggiavano i due stranieri aveva le targhe di un altro veicolo. Dagli approfondimenti della polizia è risultata rubata a Napoli. I due fermati, privi anche di documenti di identificazione, sono stati dunque arrestati per ricettazione.