Choc a Salerno, trovato cadavere di un uomo sulla spiaggia del Lungomare Marconi

Choc a Salerno. E' stato ritrovato, questa mattina, il corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia del Lungomare Marconi, nella zona di Torrione. Sul posto sono immediatamente giunti la Polizia di stato, il medico legale, gli agenti della scientifica e il personale dei servizi cimiteriali e del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. Non si conoscono ancora le cause del decesso, nè l'identità dell'uomo che, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere sulla cinquantina. Accertamenti in corso per ricostruire quanto accaduto.

