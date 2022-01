Trovato senza vita il vice questore Luigi Amato, lutto nella Polizia salernitana Era stato a capo della Digos e del commissariato di Nocera Inferiore, il cordoglio di Torquato

La Polizia salernitana è in lutto per la tragica scomparsa del vice questore Luigi Amato. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua auto, parcheggiata in una stradina del comune di San Mango Piemonte. Nel recente passato (2018) Amato, che era anche un esperto alpinista, oltre che un appassionato nuotatore, aveva diretto il commissariato di Polizia di Nocera Inferiore. In precedenza era stato responsabile della Digos a Salerno. Da qualche mese era in servizio alla Dia di Roma. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato è stato tra i primi ad esprimere il suo cordoglio.

«Restiamo addolorati e increduli per la ferale notizia della tragica scomparsa del dottor Luigi Amato, già dirigente del nostro commissariato, persona di elevate qualità professionali ed umane, che abbiamo avuto l'onore di conoscere e la fortuna di avere al comando della Polizia di Stato nel nostro territorio. Guida ferma, intelligente e seria nelle attività investigative e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è stato per le istituzioni civiche e per le nostre popolazioni riferimento di assoluto valore morale. Baluardo contro il crimine e l'illegalità.

Alla sua famiglia, ai suoi colleghi della Polizia di Stato del Commissariato di Nocera Inferiore, al neo dirigente del commissariato di Nocera e al signor Questore di Salerno esprimiamo il nostro più commosso cordoglio», si legge nel messaggio diffuso dal primo cittadino.