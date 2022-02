Violenza e stalking sull'ex, arrestato un 44enne a Sapri L'ex compagna era da tempo vittima di vessazioni

Violenza e stalking sull'ex compagna. Con queste accuse, nella giornata di ieri, un 44enne di Sapri è stato fermato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. L'intervento tempestivo dei militari ha evitato conseguenze peggiori per la vittima, una 48enne del Vallo di Diano e residente da tempo nella città della Spigolatrice.

Il 44enne, probabilmente, non aveva accettato la fine della loro relazione. Non a caso, l'ex compagno nei mesi scorsi ha presentato diverse denunce ai militari dell'Arma contro l’uomo per violenza e stalking.

Ieri, poi, l'epilogo finale con l'intervento dei carabinieri che hanno sottratto la donna dalla furia dell'uomo mentre la malmenava sul lungomare Italia, nel cuore della città. Il 44enne è stato subito dopo bloccato e arrestato.