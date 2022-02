Carnevale sicuro, sequestrati 45mila prodotti in un negozio cinese La titolare è stata denuncia in procura e segnalata alla camera di commercio

Maxi sequestro di prodotti contraffatti, con l'avvicinarsi del carnevale la guardia di finanza di Salerno intensifica i controlli sulla merce in vendita. Fiamme gialle in azione in un negozio di Angri, dove sono stati apposti i sigilli a 200 prodotti con marchi contraffatti e altri 45mila non conformi.

Articoli scolastici, accessori per la casa e per la cura della persona con marchi di note griffes, palesemente contraffatti. I finanzieri hanno inoltre riscontrato che la classica schiuma carnevalesca e le stelle filanti non avevano alcuna indicazione su materiali ed eventuali allrgenti presentati.

Tra gli altri articoli sequestrati anche alcuni destinati ai bambini senza il marchio "CE". La titolare del punto vendita, di nazionalità cinese, è stata denunciata alla procura e segnalata alla Camera di commercio.