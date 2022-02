Bomba day ad Auletta, rimosso l'ordigno americano della Seconda Guerra Mondiale L'attività è stata coordinata dalla Prefettura ed ha visto in campo l'Esercito Italiano

Sono in corso ad Auletta le operazioni per la rimozione della bomba d'aereo rinvenuta sul fiume Tanagro, in località Pompeiano. L'ordigno è di origine americana e risale alla Seconda Guerra Mondiale. Pesa 500 libbre e contiene circa 127 chili di amatolo, un forte esplosivo. Le operazioni di bonifica sono state effettuate dagli artificieri dell’Esercito Italiano. L'attività, coordinata dalla Prefettura di Salerno, ha previsto anche l'evacuazione di 69 persone. In realtà è stato ridurre il raggio di sgombero grazie ad una particolare struttura di contenimento realizzata dagli specialisti dell'Esercito Italiano. In mattinata i militari hanno effettuato la delicata fase di rimozione della spoletta di testa della bomba d’areo. L’opera di bonifica, poi, si concluderà presso la cava di Atena Lucana dove il team del 21esimo Reggimento Genio Guastatori farà brillare la carica esplosiva contenuta nel corpo dell’ordigno.