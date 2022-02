Truffa aggravata: arrestati due giovani napoletani in Costiera Amalfitana Intercettati a Tramonti: avrebbero raggirato una persona a Maiori

I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno arrestato due persone con l'accusa di truffa aggravata. Entrambe originarie del napoletano, sono state fermate sulla Strada Provinciale 2, in località "Ponte Primario" del comune di Tramonti.

I militari li hanno intercettati a bordo di un'auto già segnalata per altri reati commessi nel territorio provinciale. I due giovani indagati sono stati trovati in possesso di ben 5mila e cinquecento euro in contanti, in tagli da 50.

I due avrebbero trufatto una donna di Maiori: i militari hanno ricostruito gli spostamenti di entrambi, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza di Piazza Municipio, a Tramonti.