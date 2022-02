Cava piange il poliziotto morto in un incidente: padre e uomo esemplare Il 35enne lascia la moglie e una bimba di due anni. Gli amici: "Una persona dall'animo nobile"

Cava de' Tirreni piange la morte del 35enne Michele Avella. Il giovane ha perso la vita questa mattina alle sette in un drammatico incidente stradale, in via Arti e Mestieri, nel rione Sant'Anna. Agente scelto della polizia di stato, lavorava da pochi mesi al commissariato metelliano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto sarebbe finito con violenza contro un'auto parcheggiata per evitare un camion fermo sulla carreggiata. Michele Avella è morto sul colpo, inutili i soccorsi.

Dolore e lacrime nel comune metelliano dove il 35enne, marito e padre di una bimba di soli due anni, era molto conosciuto e amato. A lutto anche il Commissariato di Cava de’ Tirreni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno inondando la bacheca Facebook del giovane. “Amico mio, veglia sulla tua famiglia, ti ricorderò come un ragazzo buono, gentile e amichevole, fai buona strada”, “Il tuo sorriso impresso per sempre nella mia mente”, “Una persona dall'animo nobile, sempre dalla parte dei giusti, educato, affettuoso con tutti” questi alcuni dei ricordi degli amici del giovane poliziotto.